Дело обвиняемого в стрельбе по людям в БЦ «Манхэттен» передали в суд

Уголовное дело одного из обвиняемых в стрельбе по людям в БЦ «Манхэттен» на ул. Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге передали в суд, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Стрелку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что вечером 25 ноября 2022 года 39-летний обвиняемый вместе с соучастником вошли в холл первого этажа БЦ и выстрелили по двум мужчинам, находившимся за стойкой администратора, после чего скрылись и были объявлены в розыск. Пострадавшие получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, благодаря чему им удалось выжить. Поводом для совершения преступления стал спор между двумя управляющими компаниями за право обслуживания и оказания охранных услуг в «Манхэттене».

Обвиняемого задержали в начале июня 2025 года на территории Северо-Кавказского региона, его этапировали в Екатеринбург и заключили под стражу. Материалы в отношении соучастника выделены в уголовное дело, так как он еще находится в розыске.

Зимой 2022 года бизнес-центр в Екатеринбурге стал объектом борьбы двух управляющих компаний — УК «Кировская» и УК «Аурус». В УК «Кировская» заявили, что в ноябре на их сотрудников напали сторонники конкурентов, в результате чего одному человеку «выбило глаз и руку повредило», а у второго пострадавшего «пули вытащили из спины». УК «Аурус» же заявило, что это представители «Кировской» ворвались в здание толпой, закрасили или залепили скотчем камеры видеонаблюдения.

Ирина Пичурина