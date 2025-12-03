Шестерых россиян задержали в Таиланде за игру в покер

Туристическая полиция Таиланда задержала на острове Пханган десять иностранцев за нелегальную игру в покер. Среди них — шесть россиян, пишет газета Khaosod. В арендуемом частном доме в Сиамском заливе, где собирались задержанные, накануне вечером прошли обыски.

Иностранцев застали в доме во время игры. У них изъяли более 130 тыс. тайских батов (около 314 тыс. руб.), карты, фишки для покера и тасовочную машину. Среди задержанных, помимо россиян, были румын, израильтянин, британец и немец. Всех доставили в полицейский участок Ко Пхангана. Там им предъявили обвинение в незаконных в Таиланде азартных играх.

Один из задержанных — 36-летний россиянин Антон — рассказал полиции, что арендовал дом и приглашал друзей играть в покер. По данным следствия, он обменивал фишки на наличные. В сумке у мужчины нашли крупную сумму денег.

В Таиланде запрещены азартные игры за исключением государственной лотереи и некоторых видов скачек. За участие в покерных партиях грозит штраф до $160 и лишение свободы до трех лет.