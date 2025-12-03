Защита обжаловала заочный приговор иноагенту Ладе-Русь Пеуновой

Адвокаты признанной в России иноагентом Лады-Русь (Пеуновой) подали апелляцию на заочный приговор Нефтегорского районного суда Самарской области , по которому ей назначено восемь лет колонии за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и создание организации, нарушающей права граждан. Жалоба подана 28 ноября и принята к рассмотрению. До 16 декабря стороны могут подавать возражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

В ноябре суд признал иноагента Ладу-Русь виновной по всем статьям. Она находится в международном розыске с апреля 2016 года. Суд установил, что в 2012 и 2016 годах Лада-Русь учредила организации, которые, по данным следствия, были деструктивными общинами. В селе Бариновка Нефтегорского района с 2006 года обвиняемая организовывала обряды, навязывая свое вероучение и дестабилизируя эмоциональное состояние последователей. Также она обманом завладела имуществом потерпевших, включая автомобиль Nissan Qashqai и офисное помещение.

В 2023 году фигуранта дела признали иностранным агентом. Ее объявили в международный розыск.

Андрей Сазонов