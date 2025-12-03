«Яндекс Маркет» делает скидку продавцам

«Яндекс (MOEX: YDEX) Маркет» протестирует новую модель работы с продавцами. Торговая площадка снизит тарифы и ограничит собственные скидки, заявил финансовый директор компании Владислав Склянов. По словам топ-менеджера, партнеры площадки получат больше инструментов для контроля продаж, а также смогут точнее формировать цену на продукцию. Тестирование новой модели будет поэтапным, эксперимент начнется с категории «Товары для красоты». Для тех, кто торгует в этом разделе по модели «Экспресс» и хранит продукцию на складах «Яндекса», комиссия составит 5%, для остальных — 12%. Сейчас она может достигать 48%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Такие условия вполне могут заинтересовать малый бизнес, считает управляющий директор компании Mimoza Home Антонина Иненко: «Мы работали с "Яндекс Маркетом" на протяжении года, но обороты были настолько низкими, что нам пришлось уйти с площадки, поскольку это было экономически невыгодно. Возможно, сейчас при изменении условий сотрудничества с селлерами и при сниженных комиссиях мы рассмотрим возможность возвращения на данный маркетплейс, учитывая то, что и Ozon, и Wildberries повышают ставки. Поставки очень трудно делать, особенно на WB, учитывая высокий сезон. А на Ozon из-за высоких комиссий маржинальность бизнеса сводится к нулю».

Впрочем, столь позитивно настроены не все собеседники “Ъ FM”. Соучредитель компании 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч считает, что новые условия вряд ли серьезно повысят маржинальность продавцов. К тому же, она опасается, что сниженные комиссии будут действовать недолго: «У нас есть там кабинет, но в тот момент, когда мы туда заходили, площадка была нам неинтересна. Как-то попробовали, но это было очень давно, наверное, в начале нашего творческого пути.

Сегодня затраты на рекламу на Wildberries достигают 50%, и они не окупаются, поэтому мы рассматриваем "Яндекс" как еще одну площадку. Но мы помним историю с Ozon, когда они продавцов одежды заманивали низкими ценами и что получилось потом.

Надо попробовать. В любом случае, когда один игрок начинает играть в монополистов, нужно искать альтернативные площадки. Wildberries сейчас полностью переделал всю выдачу. И сейчас по большому счету те, кто стояли в топе, своих мест лишились, и вернуться на свои позиции не могут. Ты вливаешь деньги, они не работают. То есть реклама не тащит вообще, бюджет сливается впустую. Это не интересно никому. Ozon — тоже достаточно живая площадка, там есть свои минусы и плюсы. Что касается "Яндекс Маркета", то удовлетворяет меня новое предложение или нет, я смогу оценить, только когда у меня там пойдут продажи. Я не знаю, насколько у них живая аудитория и интересна ли ей моя продукция».

Как утверждают в «Яндекс Маркете», обновленная бизнес-модель не повлияет на экосистемные предложения и не приведет к отмене промокодов на скидки для покупателей. Почему торговая площадка решилась на пересмотр отношений с партнерами? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с экспертом по маркетплейсам Артемом Бобцовым: «Ситуация с комиссиями маркетплейсов зашла в тупик, и выхода из нее нет. Они повышают ставки, селлеры начинают меньше зарабатывать, и число продавцов снижается. Само собой, падает и качество товара. Все это в итоге приводит к тому, что растут цены для конечных потребителей, а селлеры уходят с площадки. Очевидно, самое главное — ухудшается качество всех товаров, представленных на маркетплейсе.

В этой "карусели комиссий", которую в этом году ведут площадки, финал будет для всех одинаково печальный. Поэтому "Яндекс" что-то новое пробует и пытается сыграть на двух вещах.

Первое — он ограничит свою комиссию. Второе — урежет сильно скидки, которые, по сути, всех селлеров больше всего демотивировали и приносили им убытки. То есть так называемая скидка постоянного покупателя уходит в прошлое, по крайней мере, в этой категории. И цена, которую селлер указал у себя в личном кабинете, финальная. На сегодняшний момент из-за этой очень мутной системы начисления комиссий, премий и так далее селлеры реально потеряли контроль за ценообразованием собственных товаров на маркетплейсах. Это, конечно, никому не нравится, потому что никто не хочет работать так, что он не может контролировать собственные финансовые показатели».

Согласно отчетам компаний, у лидера на рынке маркетплейсов —Wildberries — по итогам прошлого года оборот превысил 4 трлн руб. Показатель его ближайшего конкурента, Ozon, скромнее — 2,5 трлн руб. У «Яндекс Маркета» — 0,5 млрд руб. Первые две площадки также доминируют по количеству заказов, почти 4 млрд и около 1,5 млрд соответственно.

Леонид Пастернак