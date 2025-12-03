Голикова: число вакансий на одного безработного россиянина выросло с 6 до 25

В России значительно выросло количество вакансий на одного безработного, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийском кадровом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С шести до более чем 25 по отдельным рабочим специалистам, — сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС). — И с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники». Она отметила, что это спровоцировало рост зарплат.

По словам вице-премьера, в стране сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения. Она уточнила, что с 2020 года число занятых увеличилось на 4 млн, с 2022-го — на 2,6 млн.