Белоруссия запретила грузовикам из Литвы и Польши въезд без навигационных пломб

Правительство Белоруссии ввело запрет на въезд и передвижение в республике грузовых автомобилей из Латвии, Литвы и Польши без навигационных пломб. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Навигационная пломба — это устройство для точного отслеживания перемещения грузовых автомобилей. Она контролирует сохранность груза, передавая информацию в режиме онлайн о попытках несанкционированного доступа, а также фиксирует местоположение и скорость движения транспорта.

Согласно постановлению, ограничения распространяются и на порожний транспорт международной перевозки, зарегистрированный в странах Евросоюза. Пломбы также будут накладывать на автомобили, нарушающие требования белорусского законодательства о перемещении в стране. Исключение сделают для таких машин на белорусско-российском участке границы.

Требование об обязательном использовании пломб не действует в нескольких случаях, включая перевозку грузов в Белоруссию из Калининградской области и ввоз товаров через участок границы с Россией. Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.

В сентябре Коллегия Евразийской экономической комиссии решила использовать навигационные пломбы для отслеживания перевозок по соглашению ЕАЭС. Нормы начнут действовать с 1 февраля 2026 года.