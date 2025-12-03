В следственных отделах СУ СКР по Прикамью — масштабные кадровые перестановки

Руководителем следственного отдела по Ленинскому району СУ СКР по Пермскому краю назначен подполковник юстиции Павел Сатюков. Эта информация содержится на сайте управления. Ранее господин Сатюков был и. о. заместителя руководителя этого райотдела. В публичной сфере он стал известен в ходе расследования уголовного дела в отношении Ирины Шатовой, убившей своего малолетнего сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следственный отдел по Кировскому району Перми возглавила Анна Кравчук. По данным «Ъ-Прикамье», предыдущий руководитель этого подразделения Сергей Максимов решил вернуться в Крым, где он работал на руководящих должностях в Главном следственном управлении СК России по республике и городу Севастополю. Руководителем следственного отдела в Лысьве назначен Михаил Цепилов, ранее возглавлявший Суксунский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Как говорят знакомые с ситуацией собеседники, это подразделение ликвидировано. Теперь обслуживать Суксунский, Ординский, Кишертский и Березовский районы будет Кунгурский межрайонный следственный отдел.