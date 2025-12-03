В Челябинской области будут судить участников банды за похищения людей и разбой

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении четырех членов банды и одного местного жителя в возрасте от 22 до 24 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в создании банды для нападения на граждан (ст. 209 УК РФ), похищении двух человек (ст. 126 УК), хулиганстве (ст. 213 УК РФ), совершении разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), незаконном изготовлении и обороте оружия (ст. 223 УК РФ, ст. 222 УК РФ), серии вымогательств (ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023-2024 годах 23-летний местный житель создал устойчивую вооруженную группу со своим братом и тремя знакомыми. Они приобрели девять охолощенных пистолетов, один из которых переделали под боевое оружие. Также сообщники купили поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, газовое и травматическое оружие, ножи и наручники. Преступления совершались совместно с лицами, не входящими в состав банды.

В апреле 2023 года и июне 2024-го банда похитила двух местных жителей, которые, по мнению участников, получали доходы от работы с цифровой валютой и незаконного оборота наркотических средств. У потерпевших вымогали 3 млн руб. с применением насилия. У одного из пострадавших было похищено 370 тыс. руб.

С апреля 2023 года по август 2024-го участники группы под видом сотрудников правоохранительных органов угрожали наркоманам насилием и применяли его, чтобы вымогать имущество у потерпевших. У некоторых сообщники похитили деньги, еще у одного местного жителя — паспорт как гарантию передачи в последующем требуемой суммы.

Также в мае 2024 года соучастники напали на выходящего из банка горожанина. Они избили его руками и ногами по голове и телу и забрали 600 тыс. руб. Вблизи одного из кафе они начали стрелять, в том числе из огнестрельного оружия, по группе молодых людей. Одному из них пуля попала в голову, причинив легкий вред здоровью.

Всего от преступных действий организованной группы пострадало 10 человек, которым причинен вред, а также материальный ущерб в размере более 1,2 млн руб. В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении одного из членов банды, а также троих лиц, не входящих в состав организованной группы.

Преступления выявили оперативные сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области и главного управления уголовного розыска МВД России. Ими при содействии регионального УФСБ России и управления Росгвардии осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Материалы дела направили в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

