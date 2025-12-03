«РИА Новости»: G7 выдала Украине $33 млрд из доходов от российских активов

Страны G7 с начала года предоставили Украине кредиты на $33,8 млрд за счет доходов от российских активов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты. По данным агентства, это составляет три четверти иностранного финансирования украинского бюджета.

В прошлом году страны «Большой семерки» одобрили кредит в $50 млрд для Украины под доходы от российских активов. На 2 декабря по этой схеме уже выделено $34,8 млрд, указывает агентство.

В прошлом году США первыми предоставили $1 млрд по этой схеме, о дальнейших поступлениях от этой страны не сообщалось. ЕС стал крупнейшим донором, направив $21,1 млрд. Остальные $12,7 млрд поступили от Канады, Великобритании и Японии.