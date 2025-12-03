На Пермском инженерно-промышленном форуме пройдет свыше 50 мероприятий

Завтра в краевой столице стартует 10-й Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ), включающий более 50 мероприятий разного формата по таким темам, как промышленная кооперация, меры поддержки предприятий, новые технологи, культура, образование и кадровая политика, здоровье в промышленном городе. Все события объединены главной идеей: «Создано в Пермском крае».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в центре внимания Пермского инженерно-промышленного форума в 2025 году окажется в том числе тема развития и внедрения новых технологий: автоматизации, роботизации и квантовых вычислений. Федеральные и региональные эксперты представят гостям и участникам актуальные возможности в этой сфере, расскажут о мерах поддержки предприятий, внедряющих новые технологии, а также презентуют кейсы компаний.

На закупочных сессиях и научно-технических советах компании из Прикамья презентуют свои технологии, товары и услуги для крупных промышленных холдингов и предприятий из регионов России. В течение двух дней о своих возможностях и особенностях расскажут, а также познакомятся с пермскими разработками представители АО «Сибур-Химпром», ПАО «Т Плюс», ПАО «Транснефть», АО «Соликамский магниевый завод», корпорация «Росатом Недра», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и других предприятий. Свои разработки презентуют более 60 предприятий Прикамья.

На выставке «Промкооперация. Создано в Пермском крае» представят продукцию пермских компаний, которая уже заняла свою нишу или еще только выходит на рынок. На стендах можно будет узнать о разработках из первых уст и наладить контакты с будущими партнерами.

Отдельная сессия на форуме будет посвящена технологиям бережливого производства. На ней будут обсуждаться практические подходы к повышению производительности труда и эффективности в различных секторах экономики в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помимо обсуждения действующих инструментов бережливого производства, отдельное внимание будет уделено реализации мероприятий по повышению эффективности в аграрно-промышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и других несырьевых отраслях Прикамья. Кроме того, будет представлен опыт внедрения проектов повышения производительности труда в других регионах России.