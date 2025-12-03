Власти Зауралья взыскивают 185 млн рублей с индустриального парка в Катайске

Арбитражный суд Курганской области принял к производству иск департамента экономического развития региона к ООО «Индустриальный парк „Катайск“» (входит в «РАТМ Холдинг») о взыскании 185,2 млн руб. Предварительное заседание назначено на 20 января. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно определению суда, департамент требует взыскать с ответчика штраф «в связи с нарушением условий соглашения о предоставлении субсидий». Договор был подписан 5 декабря 2022 года.

Три года назад департамент выдал субсидию в размере 510 млн руб. на строительство индустриального парка в Катайске на базе Катайского насосного завода (входит в «РАТМ Холдинг»). Общий объем инвестиций в проект, как сообщал «Ъ-Южный Урал», оценивался в 1,7 млрд руб. Возведение объекта началось в 2023 году и завершилось в 2024-м. В марте прошлого года парк получил аккредитацию в Минпромторге РФ.

Резидентом индустриального парка является компания «Экостек», которая производит поддоны из вторичного полимерного сырья. Также компания «Технология камня» планирует запустить здесь производство гибкой керамики для строительства и интерьерной отделки.