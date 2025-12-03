В Перми на 24% вырос спрос на вторичное жилье

С начала этого года спрос на вторичное жилье вырос на 24%. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости». При этом средняя стоимость 1 кв. м «вторички» составила 104 тыс. руб. Наиболее заметно увеличился интерес к однокомнатным (+3%), трехкомнатным квартирам (+14%), а также к студиям (+9%). Предложение на пермском рынке вторичного жилья возросло на 15%.

Аналитики отмечают, что по России доля сделок с ипотекой на вторичном рынке в октябре этого года составила 29%. «Несмотря на небольшое снижение сделок в октябре к сентябрю, по активности пользователей можно наблюдать продолжающуюся активизацию рынка, что указывает на формирование отложенного спроса, который может реализоваться в ближайшие месяцы при благоприятных условиях. Стабильно высокие показатели количества сделок подтверждают, что рынок в целом адаптировался, но колебания от месяца к месяцу показывают, что устойчивый баланс пока не найден»,— отметил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

По итогам октября самые доступные цены на вторичное жилье были в Смоленске (78 тыс. руб. за 1 кв. м), Брянске (79 тыс. руб.), Астрахани (81 тыс. руб.), Ульяновске (83 тыс. руб.), Ижевске (84 тыс. руб.), Липецке (86 тыс. руб.).