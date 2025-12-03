Тимур Иванов выступит по ВКС на судебном заседании по иску Генпрокуратуры

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство представителя бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о его выступлении по ВКС из СИЗО-2 «Лефортово». На процессе будет рассматриваться иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов экс-замминистра и связанных с ним лиц.

Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Адвокат заявил, что доступ в изолятор к его клиенту затруднен, поэтому они не могут согласовать позицию по делу.

Речь в иске идет об усадьбе Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. и другом имуществе.

Судья Тереза Жребец объявила перерыв в судебном заседании до 5 декабря.

Ефим Брянцев