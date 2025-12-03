США отменили церемонию натурализации для мигрантов из 19 стран

Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно отменила все церемонии натурализации для граждан 19 стран, сообщает ABC. По информации канала, это касается Афганистана, Венесуэлы, Ирана, Йемена, Кубы, Ливии, Сомали, Судана, Туркмении, Чада, Эритреи, а также Бурунди, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Республики Конго, Сьерра-Леоне и Того.

Отменены не только церемонии, но и собеседования для допуска к ним. Газета The New York Times сообщала, что американские власти прекратили рассмотрение иммиграционных запросов граждан этих стран. Им запрещен въезд в страну. По информации издания, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предложила полный запрет на въезд для граждан стран, представляющих угрозу национальной безопасности.

Американская администрация объявила о масштабных изменениях в иммиграционной системе, включая пересмотр грин-карт и грантов на предоставление убежища, выданных при администрации предыдущего президента Джо Байдена