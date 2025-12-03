Школьники Орска со 2 по 8 класс переходят на дистант из-за вспышки ОРВИ

В Орске учащиеся школ со второго по восьмой класс переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество случаев заболеваемости в городе увеличилось в 1,5 раза, а среди школьников семи — 14 лет — в 1,7 раза. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 4 по 13 декабря школьники Орска будут учиться онлайн. Это касается всех школ, кружков, школ искусств и спортивных секций. Учебный процесс продолжится на платформе MAX. Глава Орска Артем Воробьев призвал родителей помочь детям организовать учебный день дома и следить за их участием в онлайн-уроках. Ранее на дистант отправили школьников Оренбурга.

Георгий Портнов