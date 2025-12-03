На Ямале от взрыва баллона разрушилось восемь гаражей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Губкинском произошла разгерметизация газового баллона в гаражном кооперативе ГСК «Мечта», сообщили в окружном МЧС. В результате пострадало десять гаражей, восемь полностью разрушены. Ведется поиск возможных пострадавших.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 10:20. Гаражный кооператив «Мечта» централизованно газифицирован, газ перекрыли. По предварительным данным, площадь обрушения составляет около 250 кв. м, а возгорания — 5 кв. м.

На месте работают 28 человек и 12 единиц техники, включая восемь сотрудников МЧС России и две единицы техники.

Ирина Пичурина