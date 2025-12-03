Боевик Басаева получил 9 лет колонии за нападение на военнослужащих в Дагестане в 1999 году

Южный окружной военный суд вынес приговор члену банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по делу о нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Ему дали девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко в Telegram-канале.

По данным следствия, житель Ставропольского края Альберт Елакаев признан виновным по ст. 209 УК (участие в устойчивой вооруженной группе и совершаемых ею преступлениях), ст. 279 УК (участие в вооруженном мятеже для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих).

Как установил суд, Елакаев вступил в банду Басаева и Хаттаба не позднее июля 1999 года. Его задержали 22 сентября 2021 года.

В августе 1999-го вооруженная банда Басаева и Хаттаба (около 1 тыс. человек) напала на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. При перестрелке со стороны вооруженных сил России погибли 33 человека, еще 34 ранены.