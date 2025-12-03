На вокзале в Москве задержаны курьеры с фиктивными документами для нелегалов

На одном из железнодорожных вокзалов в Москве полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в организации нелегальной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанные заявили, что работали курьерами и доставляли документы по указанию анонимных кураторов. У них изъяли фальшивые документы, печати и электронные носители.

По версии следствия, с 2024 года неустановленные лица помогали иностранцам легализовать свое пребывание в России, оформляя фиктивные документы — уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, аттестаты, дипломы и водительские удостоверения стран СНГ.

«Таким способом было организовано незаконное пребывание более 1 тыс. приезжих, — отметила госпожа Волк. — Криминальный доход превысил один миллион рублей».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы. Полиция продолжает искать соучастников и иностранных граждан, купивших поддельные документы.