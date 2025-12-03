В Тольятти директора школы повысили до главы департамента образования

Юлия Матвеева назначена на пост руководителя департамента образования Тольятти. Она приступила к работе в среду, 3 декабря. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Юлия Матвеева родилась в 1981 году в Саратовской области в Балашове. В 2005 году она окончила Тольяттинский государственный университет по специальности «Математика, информатика». С 2012 по 2022 год прошла профессиональную подготовку в различных учебных заведениях, включая РАНХиГС при президенте РФ.

В 2003 году Юлия Матвеева стала воспитателем детсада. С сентября 2019 по декабрь 2025 года она работала директором школы №5. Юлия Матвеева отмечена почетной грамотой Министерства образования РФ.

Георгий Портнов