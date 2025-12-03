УФСБ пресекло отправку из Перми за рубеж магазинов к огнестрельному оружию

УФСБ России по Пермскому краю совместно с Пермской таможней пресечен канал контрабанды огнестрельного оружия и его составных частей за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ и таможни у жителей Перми изъяты магазины к автомату и ручному пулемету Калашникова, которые фигуранты хотели продать в одну из стран зарубежья.

На основании переданных УФСБ материалов отделом дознания Пермской таможни в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей).