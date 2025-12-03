В ВТБ назвали «новогодним подарком» возможное снижение ставки ЦБ в декабре

Снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России в декабре не является базовым сценарием. Об этом заявил первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов.

По словам господина Пьянова, ВТБ рассматривает два сценария. Первый предполагает сохранение ставки 16,5% в декабре, так как «нас ожидает турбулентный первый квартал из-за повышения НДС». Второй — «символическое снижение с 16,5 до 16%».

«Возможен "новогодний подарок" россиянам,— сказал Дмитрий Пьянов РБК на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».— Можно кинуть монетку, ни у кого нет разумного набора данных, чтобы склониться в то или иное решение».

Топ-менеджер напомнил, что в прогнозе Центробанка на 2026 год ключевая ставка будет в диапазоне 13–15%. ВТБ считает, что год начнется с 16,5%, далее будет снижение до 13%.