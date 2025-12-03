В отношении муниципальной управляющей компании Перми введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Информация об этом опубликована на сайте суда.

Напомним, осенью этого года стало известно о том, что муниципальной управляющей компании грозит банкротство. Соответствующее заявление зарегистрировано Арбитражным судом Пермского края 8 октября. Согласно материалам дела, общая сумма задолженности предприятия составляет 2,73 млн руб.

Проблемы у общества начались в 2024 году, когда значительно ухудшились финпоказатели: выручка сократилась со 101 млн руб. до 99 млн руб., чистая прибыль — с 4 млн руб. до 980 тыс. руб. Кризисная ситуация сложилась у компании после того, как ее прежнего руководителя Людмилу Осинцеву обвинили в получении взятки и многочисленных процессуальных действиях. После ее ареста у МУПа несколько раз менялось руководство. С мая этого года обязанности директора исполняет Диана Салахова.