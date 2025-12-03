В Нефтекамске произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Сегодня в одиннадцатом часу утра на пересечении улиц Юбилейной и Ленина в Нефтекамске автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с Lada Granta, сообщил в соцсетях главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. В результате аварии фельдшер с травмами обратился за медицинский помощью. Установлено, что медицинская бригада ехала на вызов с проблесковыми маячками и пересекала перекресток на красный сигнал светофора. Подробности ДТП уточняются.

Майя Иванова