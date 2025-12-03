Подростки задержаны по подозрению в убийстве женщины в Кузбассе

В Прокопьевске (Кемеровская область) раскрыто убийство 36-летней женщины. По подозрению в совершении этого преступления задержаны 14-летняя дочь погибшей и 16-летний приятель девушки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

По информации ведомства, 2 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Прокопьевске тела женщины с признаками насильственной смерти. На ее голове и теле судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В круге подозреваемых оказались 14-летняя дочь погибшей и ее 16-летний знакомый. Как считает следствие, 1 декабря 2025 года несовершеннолетние в квартире дома на улице Институтской поочередно нанесли удары ножом в голову и тело жертвы. Труп злоумышленники перенесли в подвал дома, где его позже обнаружил сожитель погибшей.

Илья Николаев