Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еще шесть «Пауков» заработали в Ярославской области

В Ярославской области начали фиксировать правонарушения шесть новых комплексов фотовидеофиксации «Паук» на различных дорогах региона. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Новые комплексы размещены на автодороге «Любим – Отрадный» на пересечении с «Любим – Троица», на автодороге «Панино – Микляиха» в Микляихе, на трассе Р-104 в Волково, на автодороге Р-153 при повороте на Демьяны, а также на автодороге «Говырино – Дмитриевское – Нагорье» в Сольбе и Сидорково.

Комплексы «Паук» фиксируют превышение скорости, нарушения использования ремней безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем.

Антон Голицын

Новости компаний Все