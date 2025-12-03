Еще шесть «Пауков» заработали в Ярославской области

В Ярославской области начали фиксировать правонарушения шесть новых комплексов фотовидеофиксации «Паук» на различных дорогах региона. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Новые комплексы размещены на автодороге «Любим – Отрадный» на пересечении с «Любим – Троица», на автодороге «Панино – Микляиха» в Микляихе, на трассе Р-104 в Волково, на автодороге Р-153 при повороте на Демьяны, а также на автодороге «Говырино – Дмитриевское – Нагорье» в Сольбе и Сидорково.

Комплексы «Паук» фиксируют превышение скорости, нарушения использования ремней безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем.

Антон Голицын