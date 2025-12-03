«Аэрофлот» оценил операционные показатели ноября как «не хуже прошлогодних»

Глава «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский сообщил, что операционные показатели группы в ноябре соответствовали уровню 2024 года. Прогноз по пассажиропотоку на 2025 год также остается на уровне прошлого года.

«Не хуже прошлого года, — сказал господин Александровский на форуме ВТБ «Россия зовет!». — Точная статистика будет скоро опубликована».

В 2024 году пассажиропоток группы «Аэрофлот» увеличился на 16,8% и составил 55,3 млн человек.