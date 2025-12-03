В Белорецке экс-продавцов приговорили к условным срокам за присвоение денег

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, признанных виновными в присвоении (ч.4 ст.160 УК РФ). Суд приговорил одну из них к трем годам, вторую к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждой, а также взыскал с них солидарно оставшуюся часть ущерба.

В суде установлено, что продавец в магазине в селе Серменево Белорецкого района предложила своей коллеге забирать часть выручки, не внося деньги в кассу. Таким образом они похитили более 1,2 млн руб., которые поделили между собой. Подсудимые признали вину и возместили свыше 340 тыс. руб. ущерба.

Майя Иванова