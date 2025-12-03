По делу о взятке арестован глава отдела по расследованию особо важных дел СКР по Кузбассу Харитонов

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на 1,5 месяца руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу Леонида Харитонова. Его обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

О задержании господина Харитонова ранее говорила представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, арестованный получил взятку за поддержку фигурантов уголовного дела, которое находилось в производстве у кузбасского подразделения. Дело касалось медицины, уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Сумма вознаграждения не раскрывается.

Решение суда в отношении Леонида Харитонова в законную силу пока не вступило.