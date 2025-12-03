В Самарской области УК оштрафованы на 3,3 млн рублей за ненадлежащее содержание домов

Общая сумма штрафов, наложенных на управляющие организации за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию многоквартирных домов, составила 3,3 млн руб. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Самарской области.

В суд направлены материалы в отношении четырех директоров управляющих организаций для назначения наказания в виде дисквалификации. Еще две организации привлечены по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ за грубые нарушения лицензионных требований.

Руфия Кутляева