Приставы пресекли пронос в здание суда ножниц

Суд оштрафовал жительницу Добрянки за попытку пройти в здание суда с ножницами в сумке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

При входе в здание суда женщина была ознакомлена с правилами организации пропускного режима и предупреждена о правовых последствиях за умышленное сокрытие колюще-режущих и иных запрещенных к проносу в здание суда предметов. На вопрос судебного пристава о наличии запрещенных предметов женщина ответила отрицательно. Однако в ходе осмотра ее сумки в одном из отделений были обнаружены маникюрные ножницы.

В отношении гражданки был составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал.