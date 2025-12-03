Жителя Приангарья осудили на 4,5 года за кражу 128 кг золота

Боханский районный суд Иркутской области вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в незаконном обороте золота (ч. 5 ст. 191 УК РФ) и краже (ч. 4 ст. 158). Подсудимому назначили 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 250 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, летом 2023 года фигурант дела работал доводчиком золотодобывающего предприятия. В этот период он вынес с территории участка месторождения «Большой Тарын» в Республике Саха (Якутия) самородное золото массой свыше 80 кг.

Похищенный драгметалл рабочий прятал в лесном тайнике. Для его сбыта злоумышленник привлек двух доводчиков с месторождения «Урочище Сайлык», похитивших еще более 47 кг золота.

В январе прошлого года преступники привезли более 128 кг золота в Иркутскую область в газобаллонном оборудовании на автомобиле. Стоимость партии оценивается в 668 млн руб. В селе Баяндай всех троих задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее суд вынес приговор соучастникам преступления. Одного из них приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии, второму назначили четыре года условно.

Александра Стрелкова