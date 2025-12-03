Махачкала переходит на КРТ вместо точечной застройки

Власти Махачкалы выявили 12 площадок общей площадью 583,7 га для проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Махачкалинской агломерации, пишет РБК Кавказ со ссылкой на авторитетные источники в администрации города. Мэр Джамбулат Салавов заявил, что город уходит от точечной застройки, как требовал глава Дагестана Сергей Меликов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди ключевых зон выделяются микрорайон «Ипподром» и территория «ДОСААФ» около 30 га. В федеральный реестр КРТ уже попали участки в поселке Ленинкент (20,7 га) и «Ипподроме». Там строят школы на 1224 и 800 мест, детсады на 200 и 500 мест, спорткомплекс на 1000 кв. м и центр образования на 500 кв. м.

Застройщики по текущим соглашениям передадут мэрии 21 тыс. кв. м жилья, 71 тыс. кв. м земли под школы и детсады, 950 кв. м нежилых помещений. Общий потенциал 12 площадок превышает 5,5 млн кв. м жилья, включая «Лазурный берег» в 200 га между Махачкалой и Каспийском. Минстрой Дагестана ранее оценил общую площадь в 620 га.

Махачкала инициировала крупнейший свой проект КРТ на 900 га между Шамхалом и Богатыревкой. Город готовит программы по социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуре с дизайн-кодом улиц по генплану. Это, как обещают чиновники, создаст полную городскую среду с инженерными сетями.

Сергей Меликов ввел губернаторский контроль за застройкой столицы Дагестана: комиссия с участием муниципалитетов и Минстроя выдает разрешения на КРТ. Проект «Ипподром» обеспечит жилье с поликлиникой, полицией и транспортом. Мэр Джамбулат Салавов координирует отказ от хаотичной застройки в пользу комплексных кварталов под личную ответственность.

Станислав Маслаков