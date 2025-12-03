Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СПЧ Фадеев счел глупостью вырезание сцен из фильмов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев раскритиковал массовые вырезки из фильмов и назвал такую практику «абсолютной глупостью». Он обратил внимание на ситуацию с телеверсией комедии «О чем говорят мужчины», в которой было удалено не менее 25 знаковых сцен.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Фадеева, из фильма вырезали около трети материала, включая ругательства, эпизоды с актерами-иноагентами, а также сюжетные линии с «фашистами-психологами» и сцену в придорожной шашлычной. Политик счел такой подход результатом страха перед законодательством и начальством.

Глава СПЧ также указал на абсурдные случаи цензуры, например, когда сигарету в руках персонажа заблюривают, но при этом дым от нее остается видимым. Валерий Фадеев также задался вопросом о двойных стандартах в отношении обнаженных тел. «Почему женский зад непристойный, а мужской — пристойный?» — поинтересовался господин Фадеев в интервью РБК.

Особое возмущение у главы СПЧ вызвало вырезание сцены с покойной певицей Жанной Фриске из фильма «О чем говорят мужчины». Он подчеркнул, что это «оскорбляет память красивой женщины и хорошей певицы».

