В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за гололедицы

На территории Челябинской области 4 декабря на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в горных районах — метели, сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по горнозаводским и степным участкам федеральных трасс без крайней необходимости и не убедившись в технической исправности автомобиля.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью в четверг прогнозируется температура воздуха от 0°С до -5°С. Днем воздух прогреется до -2°С — +3°С. Ветер западной четверти 4-9 м в секунду, местами порывы до 14 м.

Виталина Ярховска