Мэрия Ярославля наградила почетным знаком Валерия Кириллова

Мэрия Ярославля наградила несколько граждан Почетным Знаком города за вклад в развитие различных сфер. Игорь Алексеев, член Ярославского теннисного клуба, удостоен знака II степени за работу в популяризации спорта.

Валерий Кириллов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Почетный Знак III степени получили Валерий Кириллов, художественный руководитель театра драмы имени Федора Волкова, за вклад в театральное искусство, и Файзо Полатов, глава Езидской диаспоры, за укрепление межнациональных отношений.

Также награды удостоены Лариса Родина, учитель русского языка и литературы, за вклад в образование, Сергей Фефилин, председатель Избирательной комиссии Ярославской области, за развитие избирательной системы, и Андрей Фирулев, начальник инспекции строительного надзора, за работу в этой сфере.

Антон Голицын

