Главой департамента госжилстройнадзора Среднего Урала стал Алексей Россолов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Алексея Россолова директором регионального департамента государственного жилищного и строительного надзора. Он приступил к работе 3 декабря, сообщили в департаменте информационной политики области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Алексей Россолов

Алексей Россолов родился в 1963 году. Военную службу проходил в органах государственной безопасности на должностях офицерского состава. Позже он занимал руководящие должности в ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10» в Челябинске и ОАО «Уральская тепловая компания». Он также работал в администрации Тюмени и аппарате губернатора Тюменской области в качестве замначальника главного управления строительства и ЖКХ региона.

С 2012 года Алексей Россолов возглавляет управление государственной жилищной инспекции Свердловской области, впоследствии — региональный департамент государственного жилищного и строительного надзора.

Ирина Пичурина