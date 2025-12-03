Из пермского образовательного центра эвакуировано 410 детей из-за пожара

Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре в образовательном учреждении на улице Давыдова в Перми, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Судя по кадрам, находящимся в открытом доступе, речь идет о детско-юношеском центре «Рифей», расположенном на ул. Давыдова, 13. До прибытия оперативных служб из здания были эвакуированы 436 человек, в том числе 410 детей.

«К месту пожара были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 48 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 11 единиц техники»,— сообщает управление.

Предварительно комплекс «Стрелец-Мониторинг» сработал после короткого замыкания в электрическом щитке, после чего началось горение проводки.