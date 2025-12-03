Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сейчас ближе к миру, чем когда-либо, и при этом анонсировал ряд непростых решений. Предполагается, что он встретится с американскими переговорщиками в Европе, чтобы обсудить итоги их встречи с президентом РФ. Ранее Владимир Путин сделал ряд жестких заявлений в адрес Киева и европейских лидеров. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что продолжение диалога уже будет прорывом.

Это уже стало традицией: высокопоставленные американские гости перед важными переговорами совершают прогулку по Москве, совмещая экскурсию с обедом или ужином. Нынешний визит не стал исключением. Тема прекрасной похорошевшей российской столицы также затрагивалась и в Кремле во время протокольных выступлений сторон. Вероятно, это делалось, чтобы смягчить напряженный переговорный фон. Стивен Уиткофф приезжает в РФ с миротворческой миссией уже в шестой раз. Сейчас его сопровождает зять президента Трампа Джаред Кушнер. Так получается, что официальной должности у него нет, тем не менее признается, что переговорщик он опытный, который поднаторел на ближневосточном направлении. Владимир Путин перед началом встречи в ходе общения с прессой сделал ряд жестких заявлений в адрес Украины и ЕС: «Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас». Кроме того, по его словам, Старый Свет может вернуться в процесс украинского урегулирования, если признает реалии на земле, но сейчас европейцы выдвигают неприемлемые для России условия. Что касается Киева, удары по танкерам в Черном море президент назвал пиратством и пригрозил в ответ отрезать соседнюю страну от моря.

В свою очередь, ЕС и Великобритания выступают с жестких позиций. Можно даже прямо сказать, что это самые главные критики плана Трампа. Впрочем, и они тоже считают компромиссы уместными. Владимир Зеленский между тем находится в очередном европейском турне. Сначала он был во Франции и встречался с президентом Макроном. В данный момент прилетел в Ирландию, где сообщил о том, что мир как никогда близок, однако при этом анонсировал непростые, но ответственные решения, а действовать пообещал по справедливости.

Прогнозы в такой ситуации делать бессмысленно. Можно лишь вернуться к началу и напомнить, что Уиткофф в Российской Федерации побывал уже в шестой раз. Год кончается, особых достижений на пути к миру пока что не наблюдается. Ранее Владимир Зеленский дал понять, что главный вопрос, касающийся территорий, после 6,5 часов переговоров с американцами в Майями так и не был согласован. В этот раз заметно, что на обе стороны конфликта оказывается дополнительное давление. Можно рискнуть сказать, что в такой ситуации прорывом будет продолжение диалога. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на лучшее. Но еще необходимо заметить, что так называемый план Трампа уже несколько раз менялся. Количество пунктов в нем сокращалось, и сейчас, вероятно, речь идет о некоем итоговом варианте, который может быть принят за основу для продолжения переговоров.

Дмитрий Дризе