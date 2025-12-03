Трое жителей Башкирии обвиняются в похищении подростка

Зианчуринский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела троих жителей Кугарчинского района в возрасте от 28 до 34 лет. Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, они обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья (пп. «а», «в» ч. 2ст. 126 УК РФ).

Следствие установило, что вечером 12 июля этого года фигуранты уголовного дела решили выяснить отношения с 17-летним односельчанином из-за претензий к его неосторожному вождению автомобиля. Они приехали к дому подростка, где один из фигурантов уголовного дела избил его, затем сообщники насильно посадили его в автомобиль и направились к выезду из села. Похитителей остановили родители потерпевшего, которые на своем автомобиле преградили им дорогу и потребовали освободить сына, сообщив о произошедшем в полицию.

О ходе расследования дела представлен доклад в Центральный аппарат СКР.

