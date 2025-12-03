На поставку топлива для нужд учреждения при Кабмине Татарстана выделят 82,7 млн

На поставку автомобильного топлива для нужд хозяйственного управления при Кабинете Министров Татарстана выделят сумму 82,7 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

На поставку топлива для нужд учреждения при Кабмине Татарстана выделят 82,2 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнителю необходимо поставить бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также зимнее, межсезонное и летнее дизельное топливо.

Поставка будет осуществляться поэтапно, отдельными партиями до 31 декабря 2026 года. Топливо предоставят на автозаправочных станциях поставщика.

Финансирование закупки возможно как из бюджета республики Татарстан, так и из внебюджетных или иных источников.

Хозяйственное управление при Кабинете Министров Татарстана занимается эксплуатацией и обслуживанием объектов нежилого фонда, а также строительными и монтажными работами, вывозом неопасных отходов.

Анна Кайдалова