Увольняется первый замминистра ЖКХ Челябинской области

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Максим Корнеев уходит в отставку. Соответствующее постановление губернатора Челябинской области опубликовано на портале правовой информации.

Максим Корнеев решил уйти с должности по собственному желанию. Контракт с ним расторгнут 26 декабря. Господин Корнеев работал заместителем министра с марта этого года. Ранее руководил управлением инженерной инфраструктуры ведомства.

Министерство ЖКХ Челябинской области было создано в ноябре 2024 года.

Виталина Ярховска