РЖД подтвердили реализацию крупных инвестпроектов на территории Пермского края

ОАО «РЖД» планирует продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов в регионе. Этот вопрос обсуждался в рамках Транспортной недели, прошедшей в Москве в ноябре. Как рассказал вчера на заседании правительства Пермского края министр транспорта Сергей Вешняков, по вопросам развития железнодорожного транспорта проведена встреча с замминистра транспорта РФ Алексеем Шило и замгендиректора АО «РЖД» Иваном Колесниковым.

«В рамках обсуждения рассмотрены вопросы о реализации крупных инвестиционных проектов на территории Пермского края, таких как ТПУ «Пермь II», компактный город, запуск новых пассажирских пригородных сообщений до микрорайона Закамск и в город Краснокамск, привлечение Пермским краем инструментов в виде федеральной поддержки проектов РЖД. Несмотря на беспрецедентные иностранные санкции против РЖД, компания подтвердила продолжение реализации капиталоемких проектов в регионе»,— подчеркнул глава регионального минтранса. Он отметил, что определена приоритизация объектов и сроки реализации.

Напомним, проект ТПУ «Пермь II» предполагает реконструкцию действующего железнодорожного вокзала. Ранее сообщалось, что реконструкция должна изменить внешний облик здания и решить проблему дефицита площадей. Это часть совместного проекта Пермского края и ОАО «РЖД» по созданию ТПУ «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории.

Проект «Компактный город» предусматривает строительство двух остановочных пунктов на ул. Попова и на Перми I.