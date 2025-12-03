Курганская область вошла в топ-10 регионов РФ по росту собственных доходов

По итогам ноября 2025 года Курганская область заняла девятое место среди российских регионов по темпам роста собственных доходов бюджета. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков со ссылкой на данные Минфина РФ.

«Спасибо всем, кто понимает и поддерживает»,— написал глава региона.

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за январь-октябрь 2025 года, опубликованному на сайте департамента финансов региона, собственные налоговые и неналоговые доходы Курганской области составили 45 млрд руб. Это на 3% превышает годовой план и на 24,5% показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе сборы налогов на прибыль организаций за год выросли на 56,2%, на доходы физических лиц —на 18%, на совокупный доход — на 27,3%, на имущество — на 8,7%, налоги и сборы за пользование природными ресурсами — на 26,3%. Кроме того, почти на 79% увеличились доходы от использования государственного и муниципального имущества и на 48% от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.