Сданы дома сразу в трёх жилых комплексах «Суварстроит»

Жителей «Дома чемпионов» в жилом комплексе «Станция Спортивная» в Лаишевском районе РТ и дома «Кедр» в ЖК «Сказочный лес» в Казани приглашают на праздник передачи ключей, который пройдёт 6 и 13 декабря 2025 года. Мероприятие организовано одним из ведущих девелоперов Татарстана — «Суварстроит».



Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса «Станция Спортивная» рядом с селом Усады — «Дома чемпионов» на 803 квартиры. В субботу, 6 декабря, состоится праздник передачи ключей.

Все квартиры в этом доме сдаются с отделкой формата white box (предчистовой), а на входе в каждую квартиру жителей встречают стальные противопожарные двери. Для владельцев домашних животных созданы специальные зоны: лапомойки в подъездах и отдельная площадка для выгула на территории.

В квартирах установлена современная система «Умный дом», которая позволяет централизованно управлять освещением, климатом и системами безопасности.

Придомовая территория ЖК «Станция Спортивная» — это полноценное пространство для отдыха и активного досуга. Здесь есть площадки для командных спортивных игр, организованы зоны воркаута.

Двор закрыт для автомобилей, а для решения вопроса с парковкой в составе жилого комплекса сданы два современных многоуровневых центра на 880 парковочных мест.

ЖК «Станция Спортивная» расположен в 20 минутах езды на машине до центра города и 10 минутах до аэропорта. Рядом находятся остановки общественного транспорта.

«Суварстроит» также ввёл в эксплуатацию дом «Кедр» — последнюю очередь жилого комплекса «Сказочный лес». Праздник для новосёлов ждёт жителей в субботу, 13 декабря 2025 года.

Дом в Приволжском районе на улице Рауиса Гареева завершает формирование ЖК из 10 домов на 3032 квартиры. «Кедр» демонстрирует комплексный подход девелопера к созданию качественного жилья. Монолитный каркас здания и керамические блоки Porotherm обеспечивают долговечность и энергоэффективность. Фасады, отделанные композитными алюминиевыми панелями, облицовочным кирпичом и плиткой, сохранят свой вид на десятилетия.

Двор оборудован современными игровыми и спортивными комплексами, уютными зонами отдыха. Для владельцев авто возведена 9-этажная парковка на 438 машино-мест.

ЖК «Сказочный лес» расположен в районе с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся две школы, два детских сада, магазины, торговый центр, термальный комплекс и ведущие медицинские центры республики — РКБ и ДРКБ. Серьёзным стимулом для развития района станет новая станция метро.

29 ноября 2025 года состоялось праздничное вручение ключей в жилом комплексе «Южный парк» на юге Казанской агломерации, в Лаишевском районе Татарстана. Здесь этой осенью завершён ввод в эксплуатацию 4-й очереди ЖК. Она представляет собой три современных дома переменной этажности (10-25 этажей), в которых представлено 1955 квартир.

Фасады создают стильный архитектурный облик, который подчёркивается эффектной ночной подсветкой. Центральным элементом благоустройства стала пешеходная зона с «сухими» фонтанами длиной 87 метров.

Дворы «Южного парка» огорожены и организованы по принципу «двор без машин». Здесь обустроены разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов, зоны отдыха с гамаками и уютными беседками. Для жителей доступны зоны для пикников, садоводства с грядками и теплицами, а также площадка для выгула домашних животных.

В лобби каждого подъезда предусмотрены зоны отдыха и помещения для мытья рук и лап питомцев после прогулки.

В квартирах установлена система «Умный дом». Она включает в себя датчики открытия дверей и движения, управления светом и домофоном, датчики протечек, умные краны и клапаны вентиляции. Управление системой возможно через голосового помощника или мессенджер Telegram. В одном из домов предлагаются квартиры с полным дизайнерским ремонтом и меблировкой. Кухни оснащены бытовой техникой, в санузлах использован крупноформатный керамогранит и установлена система «теплый пол».

В шаговой доступности находятся детские сады, есть пассажирская железнодорожная платформа, где курсирует аэроэкспресс. В ближайшее время рядом с комплексом откроется торговый центр площадью 4,5 тыс. кв. метров.

В 2025 году компания «Суварстроит» сдала порядка 143 тысяч квадратных метров жилья, выполнив годовой план. В стадии строительства находятся ещё более 275 тыс. кв. м, что сохраняет лидерство компании в рейтинге по объёму строительства жилья в РТ.

Для приобретения жилья доступны ипотечные кредиты* и программа рассрочки от жилищного накопительного кооператива «Суварсоюз». Для вступления в кооператив необходимо два документа — паспорт и ИНН, взнос в размере 50 000 рублей и ежемесячный членский взнос 2000 рублей. Покупатель сразу вносит первоначальный взнос в размере 30% либо накапливает его в течение 2 лет, после чего остаток суммы распределяется на срок до 7 лет и погашается равными долями (подробности на сайте suvarsoyuz.ru).

Застройщики: ООО «СЗ «Станция Спортивная-2» (ЖК «Станция Спортивная», дом 2.2), ООО «СЗ «Станция Спортивная-3» (ЖК «Станция Спортивная», дома 3.3,3.4), ООО СЗ «Южный парк», ИНН 1655432765 (коммерческое название ЖК «Южный парк» дома 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), ООО «СЗ «Южный Парк-4», ИНН 1655469420 (коммерческое название ЖК «Южный парк» дома 4.1, 4.2, 4.3), ООО "СЗ " Сказочный Лес", ИНН 1655432758 (коммерческое название ЖК «Сказочный лес», дом «КЕДР» (4.1)).Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. ФЗ 214. * ПСК 4,215% — 7,131%.Ставка 3,9% годовых доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Семейная ипотека для семей с ребёнком до 7 лет и других категорий» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика-партнёра Банка, со страхованием жизни здоровья заёмщика, на срок кредитования от 36 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. при покупке жилья. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребёнок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребёнок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребёнок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платёжеспособности и стоимости обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 04.07.2025 по 31 января 2026 года. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на https://alfabank.ru/. Реклама. АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

ООО «#СУВАРСНАМИ», ИНН 1684008783