В Самарской области открывается автомагистраль «Центральная»

Завершен первый этап строительства автомагистрали «Центральная» в Самарской области. Речь идет об участке протяженностью 14 км от Обводной дороги до Ракитовского шоссе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На строительство объекта из областного бюджета было направлено 8,6 млрд руб. Работы продолжались более двух лет. Открытие участка состоится в среду, 3 декабря.

В перспективе планируется строительство второго этапа автомагистрали «Центральная». Работы будут вестись в городской черте Самары. Ранее власти региона сообщали о планах запросить на эти цели в федеральном бюджете 12 млрд руб.

Георгий Портнов