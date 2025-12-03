Главу отдела кузбасского управления СКР арестовали в Новосибирске

Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения руководителю второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Кемеровской области Леониду Харитонову. Его поместили в СИЗО до 24 января 2026 года.

В отношении стража порядка возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следователю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба райсуда.

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании Леонида Харитонова стало известно 1 декабря. Он подозревается в получении вознаграждения по делам в сфере медицины. Сумма взятки не уточняется.

Александра Стрелкова