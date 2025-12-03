На содержание и обустройство автомобильных дорог регионального значения Татарстана в 2026 году выделили 18 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на содержание дорог в 17 районах выделят 18 млн рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане на содержание дорог в 17 районах выделят 18 млн рублей

В течение года подрядчику предстоит обеспечить техническое обслуживание и содержание 30 участков дорожной инфраструктуры протяженностью 32,268 км.

Работы будут проводиться в 17 муниципальных районах Татарстана, включая Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский районы.

Подрядчик обеспечит содержание трансформаторных подстанций и трансформаторов, систем заземления, кабельных и воздушных линий электропередачи, объектов наружного освещения и светофорных комплексов, а также дорожных метеостанций и знаков.

Финансирование предусмотрено из бюджета республики. Заказчиком является ГКУ «Главтатдортранс».

Анна Кайдалова