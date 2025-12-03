Бывшего воспитателя детсада в Уфе признали виновной в нанесении побоев детям

Бывший воспитатель частного детского сада в Уфе признана виновной в двух эпизодах нанесении побоев (ст. 116 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Как было установлено в суде, на прогулке она применила силу к двум 3-летним воспитанникам.

Суд приговорил ее к 400 часам обязательных работ с лишением права заниматься воспитательной и педагогической деятельностью в течение трех лет.

Осужденная признала вину .

Олег Вахитов