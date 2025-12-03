Водитель из Оренбурга обвиняется в ДТП с двумя погибшими

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с двумя погибшими в Оренбурге. Местному жителю инкриминируется нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый на автомобиле Haval двигался по дороге Оренбург—Илек, выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada. В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд Оренбурга.

Георгий Портнов