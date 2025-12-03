В Саратовской области из аварийного жилья переселили 1,4 тысячи человек

В 2025 году в Саратовской области из аварийных домов переселили около 1,4 тыс. человек, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин. Программа переселения, начатая в 2022 году, рассчитана до 2026 года.

С 2020 года из аварийного жилья переселили 24,1 тыс. человек, затратив более 22,9 млрд руб. В 2025-2026 годах на новые мероприятия предусмотрено 1,2 млрд руб.

В регионе более 1,1 тыс. аварийных многоквартирных домов, где живут 34,4 тыс. человек. Для полного расселения потребуется более 80,7 млрд руб. До конца 2026 года планируют переселить еще около 700 человек.

Никита Маркелов