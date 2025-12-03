В Саратовской области из аварийного жилья переселили 1,4 тысячи человек
В 2025 году в Саратовской области из аварийных домов переселили около 1,4 тыс. человек, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин. Программа переселения, начатая в 2022 году, рассчитана до 2026 года.
С 2020 года из аварийного жилья переселили 24,1 тыс. человек, затратив более 22,9 млрд руб. В 2025-2026 годах на новые мероприятия предусмотрено 1,2 млрд руб.
В регионе более 1,1 тыс. аварийных многоквартирных домов, где живут 34,4 тыс. человек. Для полного расселения потребуется более 80,7 млрд руб. До конца 2026 года планируют переселить еще около 700 человек.